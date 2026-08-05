Avanza la Ruta Provincial 7: Rolando Figueroa inaugurará en agosto el primer tramo de 10 kilómetros hacia Cortaderas

El gobernador Rolando Figueroa anunció que antes que finalice agosto se inaugurará el primer tramo de 10 kilómetros de la Ruta Provincial 7, en el avance hacia Cortaderas, durante el acto por el 139° aniversario de Chos Malal. “En 20 días vamos a inaugurar los primeros 10 kilómetros de la Ruta 7”, afirmó el mandatario, quien además aseguró que antes de finalizar el año la totalidad de los 116 kilómetros previstos estarán en marcha.

Según explicó Figueroa, la obra permitirá acercar al norte neuquino con el área de la Confluencia y mejorar las condiciones de circulación para vecinos, productores, transportistas y actividades vinculadas al turismo.

Una conexión clave

La Ruta Provincial 7 forma parte del esquema de infraestructura que la Provincia impulsa para fortalecer la integración territorial y productiva. Figueroa destacó que la obra se complementa con otros proyectos viales, como la circunvalación de Añelo, una intervención considerada estratégica por el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

“También estamos haciendo la circunvalación de Añelo, una obra histórica, sumamente reclamada y necesaria para todos los habitantes del norte neuquino”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador remarcó que la planificación vial apunta a generar nuevas oportunidades económicas y turísticas para las localidades del interior. “Todas estas rutas, además de darnos fluidez en el tránsito, nos van a generar desarrollo para el turismo”, sostuvo.

El corredor bioceánico y el nuevo rol de Chos Malal

Durante el acto, Figueroa anunció además que antes de finalizar octubre se licitarán las rutas Andacollo-Los Miches y El Huecú-El Cholar-Pichachén, dos obras vinculadas al desarrollo del corredor bioceánico hacia la región chilena del Biobío.

El gobernador planteó que Chos Malal tendrá un papel central en esa integración regional.

“Chos Malal va a ser un nodo indispensable en el corredor bioceánico binacional para llegar a la región del Biobío”, expresó.

La expectativa oficial es que la mejora de la conectividad permita potenciar el turismo, el intercambio comercial y la circulación entre las localidades del norte neuquino y los pasos internacionales hacia Chile.

Obras complementarias y desarrollo para Chos Malal

Durante la celebración por el aniversario de la ciudad, el intendente Nicolás Albarracín destacó el acompañamiento provincial y anunció distintas obras para transformar la infraestructura urbana.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la construcción de una nueva costanera sobre la margen izquierda del río Curi Leuvú, con el objetivo de proteger el sector y generar un nuevo espacio turístico y recreativo.

También se confirmó la repavimentación de 33 cuadras del casco céntrico, junto con el recambio de cañerías, una obra que tendrá una inversión cercana a los 3.934 millones de pesos. “Después de 50 años, firmamos el convenio para repavimentar las calles del centro de Chos Malal”, señaló Albarracín.

Viviendas, salud e infraestructura social

El paquete de convenios firmado entre Provincia y municipio incluye inversiones cercanas a los 20.000 millones de pesos destinadas a viviendas, urbanización y servicios. El plan contempla nuevas unidades habitacionales a través del programa Neuquén Habita, viviendas en distintos barrios, desarrollo de lotes con servicios y la creación de infraestructura comunitaria.

Además, se anunció la ampliación del Hospital de Chos Malal para incorporar servicios de hemodiálisis, nefrología y oncología, con una inversión prevista de 800 millones de pesos.

También se avanzará en una nueva etapa del Centro de Monitoreo de la localidad y en distintos proyectos vinculados a la cultura, regularización de tierras y formación universitaria.