Miles de usuarios del Alto Valle deberán buscar alternativas de transporte durante las próximas semanas. El Tren del Valle suspendió sus servicios y permanecerá fuera de circulación durante aproximadamente dos semanas debido al proceso de traspaso de la operación ferroviaria desde el Estado nacional al Gobierno de Río Negro.

La interrupción impacta directamente en el corredor que une Cipolletti, Neuquén y Plottier, uno de los recorridos ferroviarios de pasajeros más utilizados de la región. Según los datos oficiales, el servicio transporta cerca de 24.000 pasajeros por mes, entre trabajadores, estudiantes, pacientes y vecinos que se movilizan diariamente entre ambas provincias.

La suspensión fue informada por Trenes Argentinos, que explicó que el parate permitirá avanzar con tareas administrativas, operativas, técnicas y tarifarias necesarias para concretar el cambio de gestión.

La transferencia quedó formalizada mediante una resolución del Ministerio de Economía de la Nación que establece que Río Negro asumirá la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros a través de Tren Patagónico S.A. o del operador que la Provincia eventualmente designe.

Aunque el proceso completo de transferencia tiene un plazo de 120 días, las autoridades estiman que la interrupción del servicio actual se extenderá unos 14 días, por lo que el regreso de las formaciones se proyecta hacia fines de noviembre.

Qué pasará cuando vuelva el tren

Una vez finalizada esta etapa, la Provincia deberá definir distintos aspectos centrales de la operación, entre ellos frecuencias, mantenimiento del material rodante, seguros, habilitaciones técnicas y el nuevo esquema tarifario. La infraestructura ferroviaria seguirá siendo propiedad nacional, por lo que la futura operación requerirá coordinación permanente entre ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio.

La transferencia también forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión de Alberto Weretilneck, que apunta a expandir el sistema ferroviario regional. El primer objetivo es extender el recorrido actual desde Cipolletti hasta Roca, incorporando nuevas paradas y mejorando la infraestructura existente en estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y Roca.

Para esa etapa ya fue lanzada una licitación por 1.781 millones de pesos, destinada a ejecutar obras de accesibilidad, refugios, iluminación, andenes y señalización. La apertura de ofertas está prevista para el 24 de noviembre, mientras que la adjudicación se proyecta para diciembre.