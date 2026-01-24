Un violento robo armado se registró el miércoles alrededor de las 21:20 en un local comercial ubicado en la intersección de Lago Puelo y Lago Lolog, en el barrio Parque Oeste de Cutral Co.

Según se informó, tres delincuentes encapuchados, dos de ellos armados, irrumpieron con violencia en el comercio sobre la hora de cierre. En el interior se encontraban dos comerciantes, una mujer y su hermano, quienes fueron obligados a tirarse al suelo bajo amenazas con armas de fuego.

Robo de la caja registradora

Uno de los asaltantes saltó la heladera mostrador y se dirigió directamente a la caja registradora, que fue arrojada hacia uno de sus cómplices. El tercer delincuente ingresó por detrás del mostrador mientras mantenían a las víctimas reducidas.

Los autores del hecho se llevaron una suma de dinero en efectivo no precisada, aunque los propietarios estimaron que superaría los 100 mil pesos.

El comerciante fue baleado antes de la fuga

Antes de huir, uno de los delincuentes golpeó con la culata del arma al comerciante que permanecía en el suelo. Luego, otro de los asaltantes regresó, volvió a agredirlo y le disparó, provocándole una herida de bala en la parte baja de una pierna.

Toda la secuencia del robo duró menos de 30 segundos. Tras el ataque, los delincuentes escaparon a la carrera.

Investigación y registros fílmicos

Las cámaras de seguridad del comercio captaron el violento asalto en el interior del local. Hasta el momento, no se confirmó si existen imágenes del escape, dato clave para la investigación policial en Cutral Co.

El comerciante herido fue asistido por personal de salud y se encuentra fuera de peligro, según se informó oficialmente.