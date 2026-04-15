El Centro de Salud del barrio San Lorenzo Sur, en Neuquén capital, sufrió un doble ataque delictivo que generó pérdidas materiales millonarias y puso en riesgo la atención médica. Los hechos ocurrieron en dos fines de semana consecutivos, evidenciando que los delincuentes tenían conocimiento previo de las vulnerabilidades del edificio.

Durante los robos, los atacantes manipularon los paneles de oxígeno mientras los tubos estaban en funcionamiento, realizando maniobras extremadamente peligrosas al quemar el revestimiento de los cables para extraer cobre en proximidad a un gas altamente inflamable.

Además de los daños a la infraestructura, el robo afectó directamente la atención a los pacientes. Entre los elementos sustraídos se encuentran computadoras y netbooks con historias clínicas, así como dispositivos de telefonía corporativa utilizados para la gestión de turnos y seguimiento de pacientes, lo que dejó al centro temporalmente incomunicado.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Salud implementó una custodia policial permanente, operativa los siete días de la semana, para garantizar la seguridad del personal y los pacientes. Si bien la calefacción central no resultó afectada, el reemplazo de los aires acondicionados y los paneles de oxígeno representa un costo elevado.

Las autoridades ya realizaron las denuncias correspondientes y trabajan para restablecer la totalidad de los servicios afectados.