Una camioneta abandonada que despertó sospechas

Una Volkswagen Amarok permanecía estacionada desde el día anterior en calle Arturo Illia, en Cervantes, pero no pertenecía a ningún vecino del sector. La situación llamó la atención y una mujer decidió comunicarse con el 911 RN Emergencias para alertar a la Policía.

El dato aportado por la vecina sumó un elemento todavía más llamativo: había observado que tres hombres descendieron de la camioneta con una mochila y luego se fueron corriendo.

Ante el aviso, efectivos de la Comisaría 22° se dirigieron hasta el lugar para verificar qué ocurría con el vehículo.

La consulta que confirmó la sospecha

Una vez allí, los policías realizaron una consulta sobre la situación registral de la Amarok. El resultado despejó rápidamente la incógnita: la camioneta tenía un pedido de secuestro por robo.

El vehículo había sido denunciado como robado el 16 de agosto de 2026 en la Comisaría 6° de Allen.

La camioneta que había quedado abandonada en Cervantes, entonces, no era simplemente un vehículo dejado en la calle. Era un rodado buscado por la Justicia.

Ahora buscan reconstruir la ruta de los sospechosos

Tras confirmar el pedido de secuestro, tomó intervención la Fiscalía de turno de Roca, que ordenó el secuestro de la Amarok y convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

La investigación continúa ahora con otro objetivo: determinar quiénes utilizaron la camioneta y cómo llegó desde Allen hasta Cervantes.

Si en las inmediaciones existen cámaras de seguridad, se dará intervención a la Brigada de Investigaciones para obtener registros que permitan identificar a las personas que aparecen vinculadas con el vehículo.

Una denuncia que permitió encontrarla

El procedimiento se inició por el llamado de una vecina que advirtió una situación que le resultó extraña y decidió comunicarla a las autoridades.

La intervención policial permitió localizar la camioneta, confirmar que había sido robada y ponerla a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

El operativo se enmarca en las acciones de Río Negro Seguridad Inteligente, que combinan prevención territorial, sistemas de información y herramientas tecnológicas para fortalecer la respuesta policial.