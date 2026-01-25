Una minuciosa y extensa investigación policial se extendió desde el pasado 12 de enero para recuperar lo robado en la arenera NRG de Allen e identificar a los responsables. El hecho ocurrió por la noche, cuando al menos cinco hombres encapuchados ingresaron al predio, redujeron violentamente al sereno y lo maniataron, para luego sustraer un camión, una camioneta y diversas herramientas.

Según el testimonio de la víctima, los atacantes lo golpearon y lo amenazaron de muerte antes de encerrarlo en un tráiler dentro del predio. El vigilador permaneció privado de su libertad durante varias horas, hasta que logró desatarse y salir por sus propios medios.

Tras 12 días de investigar, este 24 de enero, en la localidad de Cervantes a 43km de donde ocurrió el robo, las autoridades encontraron abandonados el camión y la camioneta pertenecientes a la empresa. A partir de investigaciones, los especialistas comenzaron a seguir el rastro de los rodados, combinando recorridas en el campo, recolección de información y análisis de registros fílmicos.

Como resultado de ese trabajo, se logró establecer que una de las camionetas sustraídas, una Nissan Frontier blanca, se encontraba oculta dentro de la chacra 285, en jurisdicción de Cervantes. Para recuperarla se montó un operativo de vigilancia discreta que permitió confirmar la presencia del vehículo sin generar movimientos sospechosos.

Luego, con el lugar asegurado y bajo orden judicial, se realizó el allanamiento del predio, donde se procedió al secuestro de la camioneta robada. En ese mismo procedimiento también se incautaron teléfonos celulares y un arma de fuego, elementos que aportan datos clave para avanzar en la identificación de los responsables.

Más tarde, mientras continuaban las diligencias, surgió nueva información sobre el paradero del segundo vehículo. Allí una comisión policial se trasladó hasta un predio abandonado ubicado sobre calle Francia, al 2400, también en Cervantes. Tras tareas de observación y verificación, se logró localizar y secuestrar un camión Iveco que había sido robado en el mismo hecho.

Finalmente, un hombre de 45 años fue notificado por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras la investigación sigue en marcha para determinar el grado de participación de otras personas y desarticular por completo la banda que operaba en zonas rurales del Alto Valle.

Desde el Ministerio de Seguridad resaltaron el trabajo articulado entre la Brigada de Investigaciones de Allen, la Brigada Rural de Cervantes y Roca y los gabinetes técnicos, destacando que este tipo de investigaciones permiten dar respuestas concretas frente a delitos complejos y proteger la actividad productiva de la región.