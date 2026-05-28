La tarde en el Penal N°1 de Viedma terminó convertida en una escena de violencia salvaje. Dos internos fueron imputados por haber protagonizado una brutal golpiza contra otro preso dentro del pabellón 3 de la cárcel provincial. La víctima sufrió una doble fractura de maxilar inferior, una luxación en el hombro y quedó inconsciente tras la feroz agresión ocurrida el 23 de noviembre pasado.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, todo ocurrió ayer a las 16. Los acusados habrían atacado al otro interno a golpes de puño y patadas dentro del pabellón, desatando una violenta secuencia que terminó con el hombre gravemente herido y trasladado para recibir atención médica urgente.

La investigación sostiene que uno de los agresores le habría apretado el cuello con las manos intentando estrangularlo, mientras el otro le pegaba patadas de ambos lados de la cara y lo sujetaba con las rodillas hasta hacerlo perder el conocimiento. El dato que más llamó la atención de los investigadores fue que la víctima, en un primer momento, evitó señalar a los responsables. Según expuso la Fiscalía, el interno tenía miedo.

Identificaron a los agresores

Recién tiempo después, en una ampliación de la denuncia, decidió identificar a quienes lo atacaron dentro de la unidad penitenciaria. Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó distintos elementos de prueba: fotografías de las lesiones, actas elaboradas por Criminalística, testimonios de otros internos y agentes penitenciarios, además de la historia clínica del Hospital Zatti, donde quedó documentada la gravedad de las heridas y la necesidad de una cirugía programada por la fractura de mandíbula.

La causa fue encuadrada como lesiones graves y ambos acusados quedaron señalados como coautores del ataque, bajo los artículos 45 y 90 del Código Penal. Durante la audiencia, la defensa no presentó objeciones a la formulación de cargos realizada por el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, el juez de garantías dio por formalizada la imputación y habilitó el inicio de la investigación penal preparatoria.