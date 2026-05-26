Un hombre de Viedma fue acusado de falsificar una receta médica para intentar comprar una caja de Clonazepam en una farmacia. La maniobra terminó saliendo a la luz luego de que una empleada del comercio detectara irregularidades en el documento y alertara a una familiar del psiquiatra cuya firma habría sido adulterada.

La acusación fue formulada por el Ministerio Público Fiscal, que le atribuyó provisoriamente el delito de falsificación de documento privado. Según la investigación, el sospechoso se presentó en la farmacia “Farmajur II”, llevando una receta que él mismo habría confeccionado para obtener el medicamento psiquiátrico.

De acuerdo a la teoría fiscal, el hombre intentó hacer pasar el documento como auténtico utilizando el nombre y la firma de un reconocido profesional de la salud mental de Viedma. Sin embargo, las inconsistencias detectadas por personal de la farmacia despertaron sospechas casi de inmediato.

Además, la situación llegó rápidamente a conocimiento del psiquiatra luego de que una familiar fuera advertida. A partir de allí se radicó la denuncia formal y comenzó una investigación que terminó complicando al acusado. Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía aparece una pericia caligráfica que resultó contundente.

Durante la audiencia judicial, la Fiscalía pidió que se tengan por formulados los cargos y se habilite la apertura de la investigación penal. Por su parte, la defensa oficial no presentó objeciones a la acusación y adelantó que buscarán avanzar hacia una salida alternativa para intentar resolver la situación procesal del imputado.