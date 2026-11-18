La reparación de las rutas nacionales 22 y 151 empieza a tomar forma en Río Negro. La Provincia preadjudicó tres de las cuatro obras de emergencia previstas, con contratos que suman casi $10.000 millones. Sin embargo, el sector de Puente 83, entre Cipolletti y Fernández Oro, sigue sin una empresa a cargo y tendrá una nueva apertura de ofertas.

La Comisión de Pre-Adjudicación de Vialidad Rionegrina propuso a Ingeniería y Arquitectura para el tramo de la Ruta 22 entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel; a CECOSA para el sector entre Choele Choel y Chichinales, y a Ribeiro SRL para los 41 kilómetros de la Ruta 151 entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa.

Las tres ofertas económicas alcanzan los $9.991 millones. El Gobierno provincial prevé completar los trámites y firmar los contratos el próximo 24 de noviembre. Cada obra tendrá un plazo de ejecución de 120 días, mientras que el financiamiento de esta primera etapa combina aportes de Oldelval por unos $7.168 millones y recursos provinciales por $3.551 millones.

La situación más complicada sigue siendo Puente 83. El primer llamado quedó desierto porque dos de las tres empresas participantes no presentaron toda la documentación requerida y la restante superó en más de un 20% el presupuesto oficial actualizado. Por ese motivo, Vialidad Rionegrina realizará mañana una nueva apertura de ofertas, con una inversión estimada de $2.391 millones.

Los trabajos previstos en ese sector abarcan intervenciones sobre los tramos deteriorados de la Ruta 22, entre los kilómetros 1.202 y 1.216, además de la pavimentación inicial de 400 metros de las colectoras. No se trata de una repavimentación integral de los 13 kilómetros, sino de reparaciones puntuales mientras se proyecta una solución de mayor escala para el nudo vehicular.

El plan vial tendrá una segunda etapa prevista para marzo de 2027, que depende de un crédito de hasta 60 millones de dólares que Río Negro gestiona ante FONPLATA. El financiamiento permitiría recuperar 106 kilómetros de la Ruta 151, completar la rotonda de Choele Choel y retomar los trabajos pendientes en Puente 83.