"¿Quién te paga por tu familia?". La pregunta de Justo Pastor Gutiérrez resume el dolor y la indignación que dejó la condena a Axel Adrián "Chino" Araneda por el choque y posterior incendio en la Ruta Nacional 22, donde murieron cuatro integrantes de una familia de Catriel. El hombre, único sobreviviente de la tragedia, cuestionó la respuesta de la Justicia y sostuvo que ninguna pena podrá compensar las vidas perdidas.

"Son las leyes que faltan, que hay que pulirlas, me parece a mí, porque son cuatro muertes. Pero bueno, teníamos que llegar con el doctor, que nos dé una mano y teníamos que llegar para no ser mucho sufrimiento en esto", expresó Gutiérrez al referirse al acuerdo judicial.

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a las penas previstas para este tipo de hechos. "No estoy de acuerdo con las leyes, muchacho. Me tomo una copa y te atropello, el muchacho estaba borracho, le dan tres años, como le dieron a este hombre. ¿Y quién te paga por tu familia?", planteó.

Araneda fue condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. La pena se resolvió mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y la Defensa, con el aval de la familia damnificada.

El choque y el incendio provocaron la muerte de dos mujeres y dos niños, todos integrantes de una familia oriunda de Catriel. Justo Pastor Gutiérrez, recordó que en el vehículo viajaban su esposa Liliana Cocuzza, su hija Karina Gutiérrez Cocuzza y sus nietos Luisina Pilar y Thiago Gutiérrez Fluxa, quienes murieron como consecuencia del impacto.

"Toda una vida por delante tenían mis nietos. Queríamos justicia", lamentó el abuelo, que volvió a poner en palabras el dolor de una familia que perdió a cuatro de sus integrantes y dejó en claro que la condena no alcanza para reparar lo ocurrido.