En un rápido y efectivo despliegue, personal de la Comisaría 1ª de Neuquén logró frustrar un intento de robo durante la noche de este jueves. El procedimiento de la Policía de la Provincia de Neuquén culminó con la demora de cuatro menores de edad y el recupero de varios elementos.

Cerca de las 22:30, el personal policial recibió una llamada telefónica en la que se alertaba de la presencia de un grupo de jóvenes con objetos de dudosa procedencia en las inmediaciones del barrio Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), en el área centro-oeste de la ciudad de Neuquén. Ante esa advertencia, efectivos se dirigieron al lugar señalado.

Al llegar al playón ubicado en la intersección de calle Los Barrancos y la zona del barrio Gama, los efectivos detectaron un grupo de jóvenes que, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. Sin embargo, dos de ellos fueron interceptados en el lugar. Minutos más tarde, con la colaboración de otro móvil, se logró demorar a otros dos y se constató que todos eran menores de edad.

Además de las tres bicicletas, recuperaron una motocicleta y la restituyeron al dueño.

Qué objetos recuperó la policía durante el operativo

Como resultado del procedimiento, la policía recuperó una motocicleta que presentaba daños en el sistema de arranque, además de tres bicicletas de distintas marcas. En el lugar se hizo presente el propietario del rodado, quien acreditó su titularidad con la documentación correspondiente, por lo que le fue restituido de inmediato, dado el reciente carácter del robo.

Por su parte, se dio intervención a la Comisaría del Menor y a la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, que dispusieron el traslado de los adolescentes y su notificación en la causa. En tanto, las bicicletas quedaron secuestradas de forma preventiva en la sede policial.