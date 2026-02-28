En una jornada que se extendió por casi 12 horas, el Senado de la Nación aprobó ayer dos proyectos claves para la administración que conduce el presidente Javier Milei. Se trata del Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, la cual llegó al recinto con cambios desde Diputados que fueron ratificados el viernes por la Cámara alta.
Régimen Penal Juvenil
El Régimen Penal Juvenil baja la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años. El objetivo de la ley es atacar los casos de inseguridad protagonizados por menores de edad que van en ascenso en nuestro país, para así poder establecer penas de cárcel para los jóvenes que hayan cometido un delito a partir de la edad mencionada.
Dicho proyecto tuvo el respaldo en general de 44 senadores, mientras que 27 se pronunciaron en contra de la reforma y hubo una abstención.
Por la provincia del Chubut, tanto Andrea Cristina (PRO) como Edith Terenzi (Despierta Chubut) votaron a favor, mientras que Carlos Linares (Justicialista) lo hizo en contra.
Por Neuquén, los libertarios Pablo Cervi y Nadia Márquez se pronunciaron a favor de la iniciativa, en tanto que también hizo lo propio Julieta Corroza de La Neuquinidad.
Por la provincia de Río Negro, tanto Ana Marks como Martín Soria votaron en contra, en tanto que lo hizo a favor el libertario Enzo Fullone.
Finalmente, en el caso de Santa Cruz, votaron a favor del Régimen Penal Juvenil José María Carambia y Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz), mientras que en contra se pronunció Alicia Kirchner (Justicialista).
Reforma laboral
La reforma laboral, por otro lado, también fue aprobada en este caso con menor consenso: 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. La iniciativa fue ratificada por la Cámara alta luego de la modificación que se hizo en Diputados acerca del polémico artículo por el cual se reducía el pago de salarios ante la imposibilidad de ir a trabajar por atravesar una enfermedad. Dicho aspecto fue eliminado del texto final.
Por la provincia del Chubut, votaron a favor Andrea Cristina y Edith Terenzi, y lo hizo en contra Carlos Linares.
Por Neuquén, se pronunciaron a favor del proyecto de ley Julieta Corroza, Pablo Cervi y Nadia Márquez.
Por la provincia de Río Negro, en contra de la iniciativa votaron Martín Soria y Ana Marks, mientras que lo hizo a favor Enzo Fullone.
En Santa Cruz, por último, hubo una particularidad, ya que tanto José María Carambia como Natalia Gadano se abstuvieron. Alicia Kirchner votó en contra.