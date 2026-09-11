Un allanamiento realizado en el barrio Toma Norte de Neuquén capital permitió secuestrar una camioneta y distintos elementos que serían de interés para una investigación por un robo ocurrido a fines de agosto en barrio Confluencia. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 19° junto con efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Sur/Este.

El hecho investigado había ocurrido en una vivienda del barrio Confluencia, donde fueron sustraídos artefactos electrónicos, relojes, prendas de vestir y otros bienes. A partir de la denuncia, la investigación avanzó con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Prendas de vestir y teléfonos celulares quedaron a disposición de la Justicia como elementos de interés para la causa.

Entre las tareas realizadas por los investigadores se incluyó el análisis de cámaras de vigilancia y entrevistas a vecinos, herramientas que permitieron individualizar un domicilio y establecer la posible vinculación de una camioneta con el robo. Con esa información se solicitó la correspondiente medida judicial.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una Ford Ranger, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Además, un hombre mayor de edad fue demorado en el lugar, quedando a disposición de la Justicia.

Tras la diligencia, el hombre fue notificado de la imputación y recuperó la libertad supeditada, de acuerdo con lo dispuesto por la Justicia interviniente. La investigación continúa para determinar el grado de participación del sospechoso y establecer si los elementos secuestrados tienen relación directa con el robo denunciado.