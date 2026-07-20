La Policía de Neuquén demoró el sábado 18 de julio a una mujer acusada de intentar sustraer mercadería de un comercio de la ciudad de Centenario.El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Motorizada Base Centenario, quienes fueron alertados por el Centro de Operaciones sobre un presunto hecho de hurto ocurrido en un local comercial de la ciudad.

Con las características aportadas, los uniformados desplegaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron localizar a la sospechosa a pocas cuadras del lugar.

Según la Policía, la sospechosa intentó descartar prendas de vestir al advertir la presencia de los uniformados.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, la mujer intentó desprenderse de varias prendas de vestir que presuntamente habían sido sustraídas del comercio. Esta maniobra fue observada por el personal policial, que procedió a demorarla de manera preventiva.

Finalmente, la mujer fue trasladada a la comisaría con jurisdicción en la zona, donde quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes y la realización de las diligencias de rigor.