Una colisión entre una combi y un camión generó complicaciones en la circulación sobre la Ruta 7 durante la tarde de este jueves. El incidente se registró cerca de las 17 en la rotonda de Fasinpat, un punto clave en el tránsito entre Neuquén y Centenario.

El choque ocurrió sobre la mano que circula con sentido sur-norte, en el sector donde se encuentran los semáforos de acceso. Los vehículos involucrados fueron una Mercedes Benz Sprinter perteneciente a una empresa de transporte de la región y un camión volcador.

La conductora de la combi sufrió algunos golpes y recibió asistencia en el lugar. Según trascendió, las lesiones fueron leves. El vehículo de transporte quedó con importantes daños en la parte delantera.

El tránsito se vio afectado durante el horario de mayor circulación

Tras el impacto, el camión terminó sobre el interior de la rotonda. Las primeras informaciones indicaban que el conductor habría tenido un inconveniente mecánico en el sistema de dirección momentos antes de la colisión.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Centenario Digital, el siniestro provocó una rápida acumulación de vehículos sobre la Ruta 7. Las filas llegaron hasta la rotonda de acceso al Parque Industrial Neuquén (PIN), en pleno horario de regreso de trabajadores y vecinos.

Personal de la Comisaría 20 del Parque Industrial y agentes de Tránsito trabajaron en el sector para ordenar la circulación mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción.

Investigan cómo se produjo el impacto

Los vehículos fueron desplazados hacia la banquina para liberar parcialmente la calzada. Cerca de una hora después llegó una grúa para retirar la Sprinter, momento en que el tránsito comenzó a normalizarse.

Mientras avanzan las actuaciones para determinar la mecánica exacta del choque, algunas versiones recogidas en el lugar señalaban que el camión habría ingresado a la intersección cuando el semáforo se encontraba en rojo. Esa circunstancia deberá ser confirmada mediante las pericias y los testimonios reunidos por las autoridades.