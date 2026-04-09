Un ciudadano chileno fue deportado luego de que fuera detectado mientras circulaba de manera irregular en la provincia de Neuquén. Toda la acción se llevó adelante gracias a un operativo realizado por personal policial en la zona de Aluminé.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 11, en el paraje Ñorquinco. Alli, efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato de Aluminé identificaron a un hombre de 35 años que se desplazaba a pie. Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se constató que había ingresado a nuestro país de manera ilegal, a través de un paso no habilitado.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 11, en el paraje Ñorquinco

El individuo fue trasladado a la Comisaría 29° de Aluminé, donde se realizaron las diligencias de rigor para su correcta identificación y la verificación de posibles antecedentes o pedidos de captura. Si bien en el ámbito local no registraba restricciones de libertad, tras consultas con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se confirmó que poseía antecedentes en su país de origen, además de un requerimiento judicial y arraigo nacional por delitos menores.

Ante esta situación, y con intervención de la Fiscalía Federal, se dispuso que el hombre fuera puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para gestionar su expulsión del territorio argentino.



Finalmente, durante la mañana de este jueves 9 de abril, el ciudadano fue trasladado hasta el Paso Internacional Icalma, donde quedó a disposición de personal de Gendarmería Nacional y Migraciones. Posteriormente, se concretó su deportación hacia Chile, donde lo recibieron las autoridades de la PDI.