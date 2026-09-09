En medio de los festejos por Año Nuevo, un procedimiento policial terminó con un efectivo agredido en el barrio Norte de Plaza Huincul. Por el ataque, Nicolás Esteban Velázquez fue declarado penalmente responsable por la Justicia.

El hecho ocurrió el 1 de enero de 2026, entre las 6:45 y las 7, cuando efectivos policiales perseguían a los ocupantes de un Ford Fiesta ante la sospecha de que alguno de ellos podía portar un arma de fuego. La persecución finalizó frente al domicilio de Velázquez. En ese lugar, varias personas salieron de la vivienda y los efectivos les ordenaron que se colocaran contra el móvil policial para proceder a identificarlas.

De acuerdo con la acusación presentada durante el juicio, en esas circunstancias Velázquez golpeó con el puño en el rostro a uno de los policías, provocando que cayera al suelo. Luego, cuando el efectivo se encontraba en el piso, le pisó la mano izquierda.

Las lesiones sufridas por el agente fueron acreditadas mediante las certificaciones médicas incorporadas durante el debate.

La Justicia descartó la legítima defensa

El fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Matías Alonso sostuvieron durante el juicio la acusación contra Velázquez. La defensa, por su parte, planteó como hipótesis que el acusado había actuado en legítima defensa de un tercero. Sin embargo, la jueza Laura Barbé descartó ese planteo y avaló la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, declaró a Nicolás Esteban Velázquez autor penalmente responsable del delito de atentado contra la autoridad, agravado por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves.

La pena que deberá cumplir todavía no fue establecida. La Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días una nueva audiencia para determinar el monto de la condena.