El Cuerpo de Seguridad y Penitenciario de la Policía de la provincia del Neuquén incorporó 177 nuevos agentes que se sumarán al servicio para fortalecer el sistema de seguridad de la provincia.

El acto de egreso de los efectivos de la fuerza fue presidido por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, acompañado por el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, el subjefe Walter San Martín e integrantes del Consejo Asesor de la institución.

Del total de egresados, 82 son mujeres y 95 hombres. La promoción está integrada mayoritariamente por neuquinos: el 71% de los nuevos agentes pertenece a la provincia del Neuquén, mientras que el 29% restante proviene de distintas jurisdicciones del país, entre ellas Río Negro, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, Santa Cruz y Santa Fe. Esta composición evidencia el alcance y el interés que despierta la formación que brinda la institución.

La gestión en Seguridad acompaña el crecimiento provincial

Durante la ceremonia, Nicolini destacó que “el crecimiento de Neuquén exige instituciones cada vez más sólidas y una política de seguridad preparada para acompañar el desarrollo de la provincia”.

“Neuquén no se construye solamente con petróleo, gas o inversiones. Se construye con escuelas, hospitales, rutas, justicia y también con seguridad. Porque no existe desarrollo sostenible posible si los habitantes no pueden vivir tranquilos. No existe crecimiento verdadero si las familias no se sienten protegidas. No existe futuro posible sin instituciones fuertes”, precisó el ministro.

En ese sentido, señaló que los nuevos agentes serán protagonistas de una provincia que atraviesa un proceso de crecimiento sin precedentes y tendrán la responsabilidad de brindar seguridad en localidades que continúan expandiéndose.

La promoción está conformada mayoritariamente por neuquinos, aunque también incluye egresados provenientes de otras provincias del país.

Asimismo, Nicolini recordó que desde el inicio de la gestión se trabaja para consolidar una fuerza más profesional, moderna y cercana a la ciudadanía.

“Cuando comenzó esta gestión afirmamos que buscábamos una Policía más preparada, más profesional, más equipada y más cercana a la gente. Y trabajamos para que esas palabras se transformaran en hechos. Invertimos en tecnología, fortalecimos la capacitación, modernizamos el equipamiento, impulsamos reformas legales trascendentes para enfrentar el narcotráfico y el narcomenudeo y profundizamos el trabajo conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Finalmente, el ministro aseguró que la transformación de la política de seguridad continuará basada en la planificación, la inteligencia, el profesionalismo y la decisión. “Seguimos construyendo una política de seguridad basada en planificación, inteligencia, profesionalismo y decisión. No porque creamos que todo está resuelto, sino porque entendemos que la seguridad nunca puede quedarse quieta”, concluyó.