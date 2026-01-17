¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 17 de Enero, Neuquén, Argentina
Horas de angustia en Neuquén

La desaparición que conmueve a Zapala: buscan a la hermana del campeón del mundo Marcos Acuña

Fabiana Muñoz, de 42 años, fue vista por última vez el viernes. La Policía desplegó un operativo en toda la región mientras la familia del jugador de River vive horas de profunda incertidumbre.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 17 de enero de 2026 a las 17:01
Operativo policial en Zapala para dar con el paradero de Fabiana Muñoz, hermana del campeón del mundo Marcos Acuña, desaparecida desde el viernes.

La tranquilidad habitual de Zapala se quebró el viernes y, desde entonces, la ciudad vive horas marcadas por la angustia y la espera. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, hermana del futbolista de River y campeón del mundo con la Selección Argentina Marcos “Huevo” Acuña, se encuentra desaparecida y es intensamente buscada en distintos puntos de la región.

La denuncia fue radicada por su madre, Sara, quien conmovió al dar detalles de la situación personal de su hija y pidió colaboración para dar con su paradero. “Mi hija sufre una enfermedad de salud mental y desde ayer no sabemos nada de ella”, expresó, visiblemente afectada, mientras crece la preocupación con el correr de las horas.

Según informó la Policía del Neuquén, Fabiana fue vista por última vez el viernes pasado en la calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda que incluye recorridas, rastrillajes y la difusión de sus datos para ampliar el alcance del alerta.

Al momento de su desaparición vestía un gorrito negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. De acuerdo a la descripción oficial, es de tez trigueña, contextura delgada, cabello castaño y ojos oscuros.

La noticia golpeó de lleno a una familia muy conocida en la ciudad. Fabiana es una de las tres hermanas del Huevo Acuña, junto a Jéssica y Walter. En el entorno familiar la describen como una mujer muy cercana a los suyos y fanática de River, pasión que comparte especialmente con Walter y que siempre la mantuvo ligada a la carrera del lateral neuquino.

Mientras el nombre de Marcos Acuña vuelve a recorrer portales y redes, esta vez lejos del fútbol y los festejos, la prioridad está puesta en una sola cosa: encontrar a Fabiana. La Policía reiteró el pedido a la comunidad para que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comunique de inmediato con la comisaría más cercana.

