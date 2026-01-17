La tranquilidad habitual de Zapala se quebró el viernes y, desde entonces, la ciudad vive horas marcadas por la angustia y la espera. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, hermana del futbolista de River y campeón del mundo con la Selección Argentina Marcos “Huevo” Acuña, se encuentra desaparecida y es intensamente buscada en distintos puntos de la región.

La denuncia fue radicada por su madre, Sara, quien conmovió al dar detalles de la situación personal de su hija y pidió colaboración para dar con su paradero. “Mi hija sufre una enfermedad de salud mental y desde ayer no sabemos nada de ella”, expresó, visiblemente afectada, mientras crece la preocupación con el correr de las horas.

Según informó la Policía del Neuquén, Fabiana fue vista por última vez el viernes pasado en la calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda que incluye recorridas, rastrillajes y la difusión de sus datos para ampliar el alcance del alerta.

Al momento de su desaparición vestía un gorrito negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. De acuerdo a la descripción oficial, es de tez trigueña, contextura delgada, cabello castaño y ojos oscuros.

La noticia golpeó de lleno a una familia muy conocida en la ciudad. Fabiana es una de las tres hermanas del Huevo Acuña, junto a Jéssica y Walter. En el entorno familiar la describen como una mujer muy cercana a los suyos y fanática de River, pasión que comparte especialmente con Walter y que siempre la mantuvo ligada a la carrera del lateral neuquino.

Mientras el nombre de Marcos Acuña vuelve a recorrer portales y redes, esta vez lejos del fútbol y los festejos, la prioridad está puesta en una sola cosa: encontrar a Fabiana. La Policía reiteró el pedido a la comunidad para que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comunique de inmediato con la comisaría más cercana.