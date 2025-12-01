¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Diciembre, Neuquén, Argentina
HUBO 13 DETENCIONES

Más de 50 efectivos policiales desarmaron kioscos narcos en 10 allanamientos simultáneos en Roca

Tras cuatro meses de investigación, Toxicomanía encabezó un operativo en barrios del norte y noroeste de la ciudad. Se secuestraron cinco armas de fuego con inscripciones oficiales, drogas y dinero en efectivo. Trece personas quedaron a disposición de la Justicia Federal y Provincial

Por Fabian Rossi
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 06:45
En los procedimientos secuestraron armas, dinero en efectivo y drogas

Tras cuatro meses de investigación, personal de Toxicomanía de Roca llevó adelante un amplio operativo con diez allanamientos simultáneos en los sectores norte y noroeste de la ciudad. La acción permitió desarticular una banda dedicada al narcomenudeo, secuestrar cinco armas de fuego, algunas de ellas con inscripciones oficiales y poner a disposición de la Justicia Federal y Provincial a trece personas involucradas.

Si bien las cantidades de droga incautadas no fueron significativas, los procedimientos lograron frenar puntos de venta que operaban de manera coordinada desde distintos domicilios y retirar de circulación armas de alto poder de fuego. El operativo contó con la participación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Roca, junto a efectivos de Allen, Regina y Lamarque, la Sección Canes Narcóticos de Allen, el Grupo Especial COER y la Subcomisaria 69. En total se desplegaron más de 50 efectivos y 14 móviles.

Entre los resultados, en el domicilio de Islas Orcadas y Cóndor se incautaron envoltorios de marihuana y cocaína. Además, se detuvo a una mujer de 45 años, un hombre de 46 y otra mujer de 52 años, quienes quedaron imputados. En otro punto de la misma calle se secuestró una pistola calibre 7.65. En este domicilio se detuvo a un hombre de 44 años y una mujer de 43. Mientras que en un tercer domicilio se secuestraron envoltorios de cocaína y se detuvo a otras tres personas de 52, 44 y 22 años. Todos quedaron imputados.

Secuestraron armas con inscripciones como "Ejército Argentino" o "Policía Federal"

En otra vivienda ubicada sobre Islas Orcadas al 4.000 se secuestraron tres armas: una pistola calibre 45 con inscripción “Ejército Argentino”, otra con inscripción “Policía Federal” y una pistola calibre 22 con numeración limada, junto a municiones y una balanza de precisión. Una mujer de 49 años quedó vinculada en causas del fuero federal y provincial. También se hallaron drogas y dinero en efectivo en viviendas de Montevideo al 1.100 y Santiago del Estero al 2.800, además de un revólver calibre 38 en una chacra cercana al Parque Industrial II y hubo más detenciones.

Durante los procedimientos, en el sector de Barrio Nuevo se registraron disturbios con familiares y vecinos que intentaron entorpecer el accionar policial arrojando piedras y objetos contundentes. El despliegue del COER permitió controlar la situación sin que se produjeran heridos ni daños a los efectivos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia destacó que el trabajo coordinado permitió desarticular varios kioscos narcos, retirar armas peligrosas y dar impulso a causas judiciales que avanzan en los fueros federal y provincial. La investigación continuará para determinar la responsabilidad de los imputados y el alcance de la organización desarticulada.

 

 

