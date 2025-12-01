Tras cuatro meses de investigación, personal de Toxicomanía de Roca llevó adelante un amplio operativo con diez allanamientos simultáneos en los sectores norte y noroeste de la ciudad. La acción permitió desarticular una banda dedicada al narcomenudeo, secuestrar cinco armas de fuego, algunas de ellas con inscripciones oficiales y poner a disposición de la Justicia Federal y Provincial a trece personas involucradas.

Si bien las cantidades de droga incautadas no fueron significativas, los procedimientos lograron frenar puntos de venta que operaban de manera coordinada desde distintos domicilios y retirar de circulación armas de alto poder de fuego. El operativo contó con la participación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Roca, junto a efectivos de Allen, Regina y Lamarque, la Sección Canes Narcóticos de Allen, el Grupo Especial COER y la Subcomisaria 69. En total se desplegaron más de 50 efectivos y 14 móviles.

Entre los resultados, en el domicilio de Islas Orcadas y Cóndor se incautaron envoltorios de marihuana y cocaína. Además, se detuvo a una mujer de 45 años, un hombre de 46 y otra mujer de 52 años, quienes quedaron imputados. En otro punto de la misma calle se secuestró una pistola calibre 7.65. En este domicilio se detuvo a un hombre de 44 años y una mujer de 43. Mientras que en un tercer domicilio se secuestraron envoltorios de cocaína y se detuvo a otras tres personas de 52, 44 y 22 años. Todos quedaron imputados.

Secuestraron armas con inscripciones como "Ejército Argentino" o "Policía Federal"

En otra vivienda ubicada sobre Islas Orcadas al 4.000 se secuestraron tres armas: una pistola calibre 45 con inscripción “Ejército Argentino”, otra con inscripción “Policía Federal” y una pistola calibre 22 con numeración limada, junto a municiones y una balanza de precisión. Una mujer de 49 años quedó vinculada en causas del fuero federal y provincial. También se hallaron drogas y dinero en efectivo en viviendas de Montevideo al 1.100 y Santiago del Estero al 2.800, además de un revólver calibre 38 en una chacra cercana al Parque Industrial II y hubo más detenciones.

Durante los procedimientos, en el sector de Barrio Nuevo se registraron disturbios con familiares y vecinos que intentaron entorpecer el accionar policial arrojando piedras y objetos contundentes. El despliegue del COER permitió controlar la situación sin que se produjeran heridos ni daños a los efectivos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia destacó que el trabajo coordinado permitió desarticular varios kioscos narcos, retirar armas peligrosas y dar impulso a causas judiciales que avanzan en los fueros federal y provincial. La investigación continuará para determinar la responsabilidad de los imputados y el alcance de la organización desarticulada.