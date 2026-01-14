El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura, entregó cuatro viviendas en Zapala, como parte de una obra financiada por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) destinada a dar respuesta habitacional en la localidad.

El acto fue encabezado por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. También, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; la senadora nacional Julieta Corroza y el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, junto con autoridades locales y las familias adjudicatarias.

Las unidades corresponden a viviendas unifamiliares individuales, desarrolladas en una planta, con una superficie cubierta de 60 metros cuadrados cada una. Cuentan con dos dormitorios, cocina, comedor y baño, construidas con sistema tradicional de mampostería de ladrillo cerámico hueco, con instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas completas, y conexión a los servicios de agua potable, cloaca, electricidad y gas.

La obra se ejecutó bajo la modalidad de obra delegada a la Municipalidad de Zapala, que además tuvo a su cargo la designación de los beneficiarios. El IPVU-ADUS intervino como organismo financiador y realizó el seguimiento administrativo correspondiente. La inversión total destinada a esta intervención superó los 185 millones de pesos.

Durante la entrega, Ousset sostuvo que “la solución al problema habitacional es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno provincial, especialmente en esta etapa de la gestión”. En ese marco, explicó que el ordenamiento del Estado y una administración austera permiten orientar los recursos “hacia donde la gente entiende que tienen que ir: en generar soluciones concretas”.

Ousset remarcó que esta política se refleja no solo en viviendas, sino también en inversiones en hospitales, rutas, centros de salud, seguridad y sistemas de emergencia, y destacó el trabajo conjunto con los municipios a través de pactos de gobernanza. “Estamos comprometidos en solucionar los problemas de la gente, para eso nos eligieron, y creemos que estamos dando señales claras de que vamos por el buen camino”, afirmó.

Por su parte, la ministra Bertoldi destacó que “cada entrega de viviendas es un momento muy emocionante, porque no es solo una obra pública: es futuro, previsibilidad, hogar y contención”. En ese sentido, remarcó que se trata de una de las prioridades fijadas por el Gobernador al inicio de la gestión: “ordenar el Estado y que los recursos vayan a donde tienen que estar, que es en la gente, y hoy ese recurso está acá, en estas cuatro viviendas”.

Bertoldi señaló además que las entregas que se concretan en Zapala forman parte de un plan habitacional integral que se desarrolla junto al IPVU-ADUS, con el objetivo de alcanzar 20 mil soluciones habitacionales en toda la provincia, en un esquema plurianual previsto para 2026 y 2027. “Esto demuestra la prioridad que tiene para nuestro gobierno la vivienda, el desarrollo urbano y el acceso a terrenos con servicios, trabajando de manera articulada con los municipios”, afirmó.

En Zapala, el Gobierno provincial continúa impulsando otras obras habitacionales a través del IPVU, entre ellas la construcción de 16 viviendas con criterios de eficiencia energética y energías renovables, que avanzan de manera independiente a esta intervención.