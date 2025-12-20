El Juzgado de Faltas de Cutral Co clausuró un comercio ubicado en el barrio Progreso tras un operativo realizado con intervención judicial. Según informó la jueza de Faltas, Ana Stempin, el local funcionaba sin habilitación comercial y acumulaba denuncias previas.

Intimaciones y amenazas en actuaciones anteriores

Stempin indicó que el negocio ya había sido intimado para regularizar su situación. Durante esas actuaciones, personal del Juzgado habría sido amenazado.

Además, el propietario del comercio registraba denuncias previas por amenazas contra inspectoras municipales.

Sin hallazgos de pirotecnia durante el allanamiento

Aunque existían informes reiterados por presunta venta de pirotecnia, durante el allanamiento no se secuestró ese tipo de mercadería.

De todos modos, la clausura avanzó por falta de habilitación, sumado a los antecedentes administrativos y judiciales.

Protesta frente al municipio y disturbios

Este viernes por la mañana, el propietario del comercio se manifestó frente al edificio municipal. Como parte de la protesta, quemó cubiertas y generó interrupciones en la vía pública.

La situación derivó en disturbios y personal policial realizó disparos durante la intervención para controlar el escenario, según fuentes oficiales.

Actuaciones judiciales y administrativas en curso

Los expedientes continúan activos tanto en el ámbito judicial como administrativo. Se evalúan responsabilidades sobre amenazas, cumplimiento normativo y eventuales faltas asociadas al operativo en Progreso.