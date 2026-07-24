Tres kioscos narco que funcionaban en San Martín de los Andes, dos de ellos ubicados a pocos metros de escuelas y espacios recreativos, fueron desbaratados durante un amplio operativo antidrogas. En los allanamientos, la Policía secuestró cocaína lista para la venta, cannabis, un arma de fuego, municiones y detuvo la actividad de los puntos de comercialización que representaban un riesgo para niños, adolescentes y familias.

El procedimiento fue el resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía Única de San Martín de los Andes y ejecutada por la División Antinarcóticos Lagos del Sur. Las pesquisas se desarrollaron durante aproximadamente dos meses y 22 días, lo que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar tres allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

Dos de los domicilios estaban ubicados cerca de establecimientos educativos y zonas de recreación.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron más de 80 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, cocaína fraccionada, cogollos de cannabis, tres balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, seis teléfonos celulares, una pistola calibre .22, cargadores, una importante cantidad de municiones de distintos calibres y un automóvil que, según la investigación, era utilizado para la actividad delictiva.

Dos de los inmuebles allanados estaban emplazados en el barrio 4 Hectáreas, en las inmediaciones del CPEM Nº 57 y de la Escuela Primaria Nº 188, mientras que el tercer punto de venta operaba en pleno centro de la ciudad.

El operativo contó además con la colaboración de la División Antinarcóticos El Pehuén, que aportó personal y móviles especializados para llevar adelante las diligencias ordenadas por la Justicia.