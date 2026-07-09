Reventaron un kiosco narco que vendía droga cerca de una plaza y una escuela en el barrio Atahualpa

Un kiosco narco que funcionaba en el barrio Atahualpa, de la ciudad de Neuquén, a pocos metros de una plaza de juegos y de una escuela primaria por donde circulan diariamente numerosos niños, fue desbaratado este jueves durante un allanamiento realizado por personal del Departamento Antinarcóticos de Neuquén. El procedimiento terminó con dos personas imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

La investigación había comenzado el 3 de junio a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos a través de la aplicación Neuquén Te Cuida. Durante más de un mes, efectivos de la División Antinarcomenudeo reunieron pruebas que permitieron confirmar que en la vivienda se comercializaban estupefacientes, principalmente durante la tarde y la noche.

Durante el allanamiento secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés.

Los investigadores identificaron como principal responsable del punto de venta a una mujer de 35 años, quien es pareja de un hombre que actualmente permanece detenido por otra causa similar. Además, comprobaron que la vivienda ya había sido allanada anteriormente por el mismo delito, lo que reforzó las sospechas sobre la continuidad de la actividad ilegal.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal Silvia Moreira, solicitó la orden de allanamiento que fue ejecutada este jueves y se extendió durante más de cuatro horas. Como resultado del operativo fueron imputados un hombre y una mujer, mientras que la Policía secuestró dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos que serán incorporados a la investigación judicial.