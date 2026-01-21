Cuáles son las once rutas neuquinas que tendrán obras terminadas entre 2026 y 2027: conectividad, turismo y seguridad

El gobierno provincial de Neuquén lleva adelante un ambicioso plan de infraestructura que contempla la finalización de 11 obras viales entre 2026 y 2027. Se trata de una política pública que busca mejorar la conectividad, impulsar el turismo y fortalecer la seguridad en rutas estratégicas.

El plan tiene como objetivo reducir el déficit histórico en obras viales, estimado en 4.000 millones de dólares por el gobernador Rolando Figueroa al iniciar su gestión. La meta es ejecutar más de 650 kilómetros de rutas nuevas durante los próximos cuatro años.

En términos comparativos, esa cifra representa un récord histórico en Neuquén, ya que en toda su vida institucional se construyeron alrededor de 1.200 kilómetros de rutas. La planificación se desarrolla con enfoque territorial y criterios de desarrollo regional.

Las rutas con obras en ejecución son la 23, 62, 60, 65, 46, 43, 11, 63, 7 y 17, en distintos puntos de la provincia. Las fechas de finalización estimadas oscilan entre junio de 2026 y diciembre de 2027.

Este conjunto de obras busca mejorar la seguridad vial y descongestionar tramos urbanos con alto tránsito, como es el caso del bypass de Añelo, clave para la zona de Vaca Muerta. La provincia avanza también en rutas turísticas de alto valor escénico.

Las obras son ejecutadas por empresas contratadas por licitación pública, con seguimiento técnico y control de avances mensuales. Se priorizan los tramos que tienen mayor impacto productivo, turístico o social para las comunidades neuquinas.