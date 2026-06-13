Un arma de fuego y varias municiones fueron halladas durante la madrugada de este sábado 13 de junio. Todo estaba oculto entre un cargamento de nueces que era inspeccionado por personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional 22, en jurisdicción de Río Colorado.

Cómo fue el procedimiento en el que se encontró la escopeta oculta

El procedimiento se inició alrededor de las 3:50, cuando inspectores del organismo detectaron la presencia de un arma entre la mercadería transportada y dieron aviso al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado para que interviniera en el lugar.

Tras arribar al puesto de control, los efectivos policiales verificaron la situación e identificaron al conductor del vehículo, un hombre mayor de edad con domicilio en la localidad de Comodoro Rivadavia.

Según manifestó el transportista ante las autoridades, el arma formaba parte de una encomienda que trasladaba desde la provincia de La Rioja y que tenía como destino final la mencionada ciudad de la provincia de Chubut.

La Fiscalía ordenó el secuestro del armamento y la imputación del conductor

Informada de lo ocurrido, la fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia y transporte irregular de armas de fuego. Posteriormente, personal especializado llevó adelante el secuestro de una escopeta calibre 16, dos municiones calibre 32 y más de una docena de cartuchos calibre 16 que se encontraban junto al arma.

Además, las autoridades notificaron al conductor de las actuaciones iniciadas en su contra. Durante las verificaciones complementarias también se constató que el vehículo registraba una prohibición de circulación vigente, por lo que se procedió al retiro de la cédula de identificación correspondiente.

La investigación continuará para determinar el origen del armamento, las condiciones de su traslado y si existía la documentación exigida para su transporte.