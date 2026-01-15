El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió una alerta sanitaria tras la detección de Leucoptera sinuella, conocida como la polilla del álamo, en alamedas cercanas a la localidad de Campo Grande. La aparición de esta plaga representa un riesgo para la fruticultura en plena época de cosecha, ya que, si bien no afecta directamente a los frutales, el género es considerado cuarentenario en Estados Unidos y ya existen antecedentes de rechazos de exportaciones chilenas hacia ese país.

Durante los monitoreos se observaron daños típicos en hojas y pupas encapulladas en el envés, con necrosis visibles y estructuras blancas en forma de “H”. También se registraron pupas en la zona calicinal de frutos, lo que refuerza la necesidad de extremar cuidados en áreas de acopio y transporte.

Las recomendaciones oficiales incluyen realizar desbrotes y eliminación inmediata del material afectado, hasta la destrucción total de larvas y pupas. Además, se informó que la autorización de uso de insecticidas registrados para el control de la plaga en álamos será renovada durante enero de 2026, lo que permitirá reforzar las medidas de prevención.

Desde SENASA se pidió prestar especial atención a los sitios con alamedas cercanos al acopio de fruta recién cosechada, estacionamiento de camiones y básculas de ingreso, donde podría detectarse la presencia de la plaga.

La alerta se suma a antecedentes recientes difundidos por el INTA en la Patagonia, que ya habían advertido sobre la expansión de esta especie y su potencial incidencia en la cadena frutícola regional.