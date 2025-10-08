Fuego y vandalismo: destruyeron juegos infantiles recién inaugurados

Delincuentes prendieron fuego al sector de juegos de la Plaza de la Juventud, en el paseo del ferrocarril de Ingeniero Huergo. El incendio causó graves daños materiales en la plaza inaugurada cinco meses y dejó a toda la comunidad indignada.

El fuego comenzó de manera intencional en plena madrugada y consumió gran parte de los juegos infantiles, dejando un escenario de destrucción que sorprendió a vecinos. Bomberos lograron controlar las llamas, pero el daño ya estaba hecho.

Las autoridades locales ya iniciaron la investigación. La Policía revisa las cámaras de seguridad cercanas, mientras el municipio presentó la denuncia correspondiente y promete dar con los responsables. Hasta el momento no hay detenidos.

Fuentes ligadas a la investigación adelantaron que el hecho podría estar relacionado con un mega operativo de control de motos que se realizaba en diversos sectores de la ciudad. La quema de los juegos estaría relacionada con la venganza de algunos jóvenes por el secuestro de sus vehículos.

Vecinos expresaron su bronca y su preocupación por este ataque que no solo destruye un espacio de recreación, sino también golpea el esfuerzo colectivo de todos.

El municipio, desde sus redes sociales, hizo un llamado a la conciencia ciudadana: los espacios públicos son de todos y su cuidado es responsabilidad de la comunidad.