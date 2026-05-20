El humo, que podía verse desde lejos, indicaba un final anunciada. Este martes, una camioneta Peugeot Partner quedó completamente destruida tras incendiarse sobre la Ruta Provincial N°7, en un sector de bardas que conecta con los rulos del Tercer Puente, en la zona conocida como Cañadón de las Cabras.

Qué se sabe del incendió que consumió la camioneta en el Cañadón de las Cabras

Cerca de las 15:45, tras haber sido informados por personal de la Comisaría 20º del barrio Parque Industrial, personal del cuartel de Bomberos de la Policía N°2 Gregorio Álvarez se acercó a la avenida Raúl Alfonsín, mano de Centenario a la ciudad de Neuquén, a la altura del Tercer Puente.

De manera conjunta, efectivos de la mencionada dependencia y Bomberos trabajaron para extinguir las llamas y asegurar el sector. "Allí se encontraba el utilitario abandonado, que tenía una sola chapa patente. La destrucción fue total", indicó el comisario Martín Corzo a Mejor Informado.

El humo blanco, en los primeros momentos tras la llegada de los Bomberos al lugar

Corzo explicó que dadas las circunstancias del hecho se dio intervención a la División Judicial Bomberos de la Policía de Neuquén, una de las dependencias encargadas de la investigación técnica de siniestros. Ahora buscan ponerse en contacto con el propietario del vehículo que se incendió para que con una grúa lo retire del lugar.

Fuentes de la investigan analizan distintas hipótesis. Hipótesis que van desde una posible falla mecánica o, incluso, que el utilitario hubiese sido robado y posteriormente abandonado en el lugar del incendio.

En el lugar también trabajó personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén). Desde Bomberos aclararon que la presencia de la ambulancia fue preventiva y que no se registraron víctimas ni personas asistidas.