Una camioneta Volkswagen Amarok V6 que era buscada por la Justicia Federal en por una causa de narcotráfico fue secuestrada en Cipolletti tras ser detectada por el sistema de lectores automáticos de patentes. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2025 por una investigación originada en Allen.

Todo comenzó alrededor de las 14:35, cuando una cámara LPR registró el paso de la camioneta. La patente activó una alerta automática en el sistema y desde el centro de monitoreo se inició un seguimiento en tiempo real para determinar hacia dónde se dirigía el rodado.

Mientras los operadores observaban los movimientos del vehículo a través de distintas cámaras de seguridad, la información era transmitida a los efectivos que realizaban tareas de prevención en la ciudad. De esa manera se pudo reconstruir el recorrido que realizó la Amarok por varios sectores de Cipolletti.

Según el informe oficial, la camioneta avanzó por Maestro Espinosa hacia el oeste, luego continuó por Alem y Perón, siguió hacia el sur por esa avenida y más tarde fue observada en la zona de Perón e Irigoyen. Después tomó Julio Salto y finalmente llegó hasta el sector de Ruta Nacional 22.

A las 14:40, apenas cinco minutos después de la primera detección, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de Ruta 22 y Paso de los Libres por personal policial que participaba del operativo. Allí fue identificado el conductor, un hombre de 36 años.

La VW Amarok V6 fue seguida en tiempo real por las cámaras hasta que lograron detenerla y secuestrarla

La verificación de los registros confirmó que la camioneta mantenía un pedido de secuestro vigente emitido el 29 de septiembre de 2025 por la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen. La medida había sido ordenada en una investigación relacionada con drogas que se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal de General Roca.

Posteriormente, los efectivos establecieron comunicación con las autoridades judiciales federales, que ratificaron la vigencia de la medida y ordenaron el secuestro inmediato del rodado.

Tras las actuaciones de rigor, la camioneta fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para continuar con la investigación. Por el momento no trascendieron detalles sobre el rol que habría tenido el vehículo dentro de la causa ni si el conductor posee algún vínculo con el expediente que dio origen a la orden judicial.