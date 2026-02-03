En los últimos días usuarios han reportado recibir un supuesto mail de Netflix ordenando ingresar a un enlace para actualizar los datos del pago del servicio. A partir de esto se informó que es una estafa virtual, conocida como phishing, la cual suplanta la identidad para sustraer datos personales y bancarios.

Explicaron que la estafa consiste en engañar a una persona (en este caso, un cliente de Netflix) para que ingrese a un enlace y actualice sus datos de facturación, incluidos sus datos personales y bancarios, en un sitio web que simula ser el de la plataforma.

En caso de que la persona haga esta acción, los ciberdelincuentes pueden apoderarse de esa información y realizar distintas acciones. Una de las más habituales es realizar compras con la tarjeta de crédito de los damnificados.

En este caso, la captura de pantalla que circula muestra un mail que simula provenir de Netflix, con el logo de la plataforma y un encabezado que indica: “Acción necesaria para renovar la afiliación”.

Debajo, el texto del mensaje detalla: “Actualmente estamos experimentando problemas con la información de facturación. Para mantener su cuenta de miembro activa, simplemente inicie sesión y actualice sus datos de pago y 7.99$/mes. Haga clic en el botón de abajo para empezar”.

Además destacan que distintos indicios permiten comprobar que el mail es falso. Por ejemplo, el correo viral incluye un link o archivo adjunto que redirige a una página falsa que no está asociada a Netflix. El email contiene algunos errores de tipeo, no se especifica el asunto ni información del cliente al que está dirigido.

Desde la empresa aclaran que:

Netflix nunca solicitará información personal por email o mensaje de texto. Esto incluye: número de una tarjeta de crédito o débito, detalles de cuenta bancaria, contraseña de la cuenta.

Nunca solicitará pagos por medio de otro proveedor o de un sitio web externo.

Si el texto o el email vinculan a una URL desconocida, no tocarla ni hacer clic en ella. Si ya lo hiciste, no ingreses ninguna información en el sitio web que abriste.

Además solicitan que en caso de recibir un mail de este tipo, lo reenvíen a phishing@netflix.com, también sugieren ponerse en contacto con el banco o emisora de la tarjeta de crédito para advertirle de la situación.

Si el usuario ya hizo clic sobre el enlace o proporcionó información personal, la empresa recomienda cambiar la contraseña de la cuenta por una nueva, segura y exclusiva.