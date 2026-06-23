Tres vecinos de Centenario fueron víctimas de una estafa digital que se concretó en pocas horas tras la publicación de un calefón en venta en Facebook Marketplace. El engaño comenzó con un contacto por privado que derivó en la suplantación de identidad del vendedor mediante el hackeo de su WhatsApp, lo que permitió a los delincuentes solicitar dinero a sus contactos y concretar transferencias por más de un millón de pesos.

Todo inició cuando el hombre publicó un calefón para la venta y una mujer se comunicó interesada en la compra. Minutos después, un supuesto “gerente del Correo Argentino en Neuquén” lo llamó para coordinar la operación, con un discurso convincente que no generó sospechas. En ese contacto, le indicó que debía validar una supuesta guía y código para el traslado del producto, lo que terminó siendo la maniobra para apropiarse de su cuenta de WhatsApp.

Una vez tomado el control de la aplicación, los estafadores comenzaron a escribir a los contactos del damnificado, haciéndose pasar por él. En esos mensajes solicitaban dinero argumentando que había cambiado dólares y necesitaba cancelar una deuda urgente, una excusa que resultó creíble para algunas víctimas.

En ese segundo paso del engaño, uno de los contactos transfirió 300 mil pesos, mientras que otra persona realizó una transferencia superior al millón de pesos a una cuenta a nombre de una mujer. La estafa se concretó en pocas horas hasta que el titular de la cuenta logró recuperar el acceso a su WhatsApp.

Tras descubrir lo ocurrido, una de las víctimas decidió radicar la denuncia en la Comisaría 52 de Centenario, mientras se espera la intervención del área de Delitos Económicos. El hombre afectado manifestó su angustia por la situación y aseguró que conocía este tipo de maniobras, aunque nunca imaginó ser víctima al intentar vender un objeto por redes sociales. También señaló que los contactos telefónicos previos habrían provenido de características de Neuquén y Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis de una estafa organizada a distancia.