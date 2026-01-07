El paso fronterizo Cardenal Samoré cerró 2025 con cifras que marcan un antes y un después. El volumen de camiones que cruzaron la cordillera alcanzó un récord histórico y confirmó la relevancia estratégica del corredor binacional, pero también expuso con mayor fuerza una realidad que impacta de lleno en Villa La Angostura: el tránsito pesado sigue atravesando el centro urbano.

Al mismo tiempo, el movimiento en la frontera dejó señales claras sobre el turismo. Mientras disminuye la llegada de visitantes chilenos por vía terrestre hacia destinos neuquinos, Bariloche aparece como un punto fuerte de atracción gracias a su conectividad aérea internacional.

Un año récord que se siente en la villa

Durante 2025, más de 40.700 camiones cruzaron por Samoré, el registro más alto desde la inauguración del complejo. El aumento del transporte de carga consolidó al paso como uno de los más importantes del sur del continente, con un crecimiento sostenido también en personas, vehículos particulares y buses.

Ese dinamismo, sin embargo, tiene un impacto directo en Villa La Angostura. El paso obligado del tránsito pesado por el casco urbano volvió a poner en primer plano la necesidad de completar la obra de Circunvalación, pensada para desviar los camiones y mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Una obra clave para ordenar el tránsito y cuidar la villa

La Circunvalación de Villa La Angostura es una de las obras estratégicas incluidas en el presupuesto nacional y aparece como una respuesta concreta a una problemática que se profundizó con el crecimiento del paso Cardenal Samoré. El proyecto apunta a desviar el tránsito pesado fuera del casco urbano, reducir riesgos viales y mejorar la convivencia entre la actividad logística, la vida cotidiana de los vecinos y el perfil turístico de la localidad.

Con el récord histórico de camiones registrado en 2025, la obra adquiere un valor central para acompañar el desarrollo del corredor internacional y dar previsibilidad a largo plazo. La circunvalación permitiría ordenar la circulación, disminuir el impacto ambiental y fortalecer las condiciones para el turismo, consolidando una infraestructura pensada para una Villa La Angostura que crece y se integra a una región cada vez más dinámica.

Más movimiento fronterizo, pero distinto perfil

El balance anual mostró más de 1,1 millón de personas cruzando la frontera, con un incremento interanual. Sin embargo, el inicio de 2026 dejó una postal llamativa: largas filas del lado argentino y escaso movimiento turístico desde Chile.

El fenómeno se explica, en gran parte, por el contexto económico. El tipo de cambio actual desalienta los viajes de turistas chilenos hacia la cordillera neuquina y, a la vez, favorece que muchos argentinos crucen para realizar compras en el país vecino.

En ese marco, el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, señaló que:

“Durante gran parte del año se observó una balanza turística muy desfasada, con aproximadamente un 70% de turismo emisivo y solo un 30% de turismo receptivo, principalmente por el impacto del dólar”, precisó el funcionario.

Villa La Angostura, entre la logística y el turismo

Para la localidad cordillerana, el escenario es doble. Por un lado, el récord de camiones refuerza la urgencia de una solución estructural que permita ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento del corredor internacional. Por otro, la baja del turismo chileno genera preocupación de cara a los meses fuertes de la temporada de verano.

La lectura que se hace desde el sector es que el movimiento existe, pero cambió de forma y de destino.

Bariloche y el empuje de la conectividad aérea

En contraste con lo que ocurre en la frontera terrestre, Bariloche muestra señales positivas vinculadas al turismo internacional. La conectividad aérea directa con Santiago de Chile aparece como un factor clave para sostener la llegada de visitantes, incluso en un contexto cambiario adverso.

La directora ejecutiva de Emprotur, Natacha Vázquez, lo explicó así en diálogo con AM550:

“Tenemos muy buena conectividad aérea, tenemos un aeropuerto de carácter internacional, con vuelos desde Santiago de Chile, así que tenemos muchos pasajeros de esa ciudad. En verano tenemos afluencia de turismo desde Chile, de Uruguay y de Brasil”, puntualizó.

Un escenario que exige planificación

El récord histórico de camiones en Samoré, la transformación del flujo turístico y el empuje de la conectividad aérea configuran un escenario complejo, pero con oportunidades claras. La infraestructura, la planificación y las decisiones de fondo aparecen como claves para acompañar un corredor que no deja de crecer y un turismo que busca nuevos caminos para sostenerse.

En ese cruce entre logística, turismo y desarrollo regional, la Patagonia vuelve a quedar en el centro de una agenda que combina desafíos urgentes y expectativas de crecimiento.