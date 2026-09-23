Un sismo de magnitud 5,4 con epicentro en la provincia de La Rioja se sintió durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en distintos puntos de Córdoba. El movimiento ocurrió a las 6.21 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro fue localizado a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

Dónde se percibió el movimiento

Según los datos del organismo, el sismo tuvo mayor impacto en sectores del norte y centro de La Rioja. También fue percibido en zonas de Catamarca, San Juan y Córdoba.

En la capital provincial, varias personas que se encontraban en edificios de altura advirtieron el movimiento pocos minutos antes de las 6.30. También hubo reportes desde otros puntos de la provincia, aunque el epicentro se ubicó en territorio riojano.

Un fenómeno sin daños reportados

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del sismo. La profundidad del movimiento, superior a los 140 kilómetros, contribuyó a que la energía se disipara antes de llegar a la superficie.