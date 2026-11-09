Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV a través de una llamada al 911. El sospechoso, identificado como Flavio Ariel Perrone, fue arrestado durante un allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre, por orden de la Justicia Federal.

La investigación comenzó después de que el Centro de Atención de Emergencias (CATE) recibiera una comunicación en la que el hombre habría pronunciado la frase: «911, muerte al Papa, hijo de puta». La grabación del llamado fue incorporada a la causa.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la calle Cramer al 700, en Bahía Blanca. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. Perrone quedó a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Mar del Plata.

Cómo identificaron al hombre que amenazó al Papa

La investigación quedó a cargo de personal especializado en tareas de contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los investigadores realizaron distintas diligencias para establecer la titularidad del número telefónico desde el que se efectuó la comunicación y determinar quién había realizado la amenaza.

Con los elementos reunidos, el fiscal federal Carlos Martínez, de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, solicitó una orden de allanamiento y detención.

El pedido fue autorizado por el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N.º 2 de ese departamento judicial.

El operativo se concretó el domingo por la noche y permitió detener a Perrone y secuestrar el dispositivo que habría sido utilizado para realizar el llamado.

Es el segundo detenido por amenazas contra León XIV

El arresto de Bahía Blanca se suma al de Damián Giles, un albañil de 49 años detenido en Villa Rosa, partido de Pilar, por otra investigación relacionada con amenazas contra el Papa.

En ese expediente intervino la Justicia Federal de Campana, con una investigación que derivó en un allanamiento y el secuestro de teléfonos celulares y un dron.

Por el momento, no se informó oficialmente que exista una relación entre Perrone y Giles. Las dos investigaciones avanzan por separado y buscan determinar las circunstancias y el alcance de las intimidaciones.

El tercer procedimiento ocurrió cerca del Monumento de los Españoles

En paralelo, la Policía de la Ciudad detuvo el domingo a Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde León XIV encabezó una misa multitudinaria.

El joven circulaba en una motocicleta con una patente presuntamente apócrifa y llevaba credenciales falsas, equipos de comunicación y elementos que simulaban pertenecer a fuerzas de seguridad.

Entre los documentos encontrados había una identificación con la inscripción «Enlace Vaticano Acceso Nivel 1».

La jueza federal María Servini intervino en el expediente y ordenó medidas sobre el domicilio del detenido. Durante el allanamiento se secuestraron distintos elementos, entre ellos un arma de fuego y equipos de comunicación.

La causa investiga presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. Hasta el momento, no se estableció públicamente que el joven tuviera un plan para atacar al Pontífice.

El operativo de seguridad por la visita del Papa

Los procedimientos se produjeron durante la visita apostólica de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

El dispositivo de seguridad incluye controles en los lugares donde se desarrollan las actividades del Pontífice, restricciones de circulación y tareas de prevención e investigación ante posibles amenazas.

La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros institucionales.

La detención de los dos hombres investigados por amenazas y el procedimiento en Palermo se conocieron durante las primeras jornadas de la visita.

Qué se sabe sobre la causa contra Perrone

Hasta el momento, la información difundida indica que Flavio Ariel Perrone permanece detenido y a disposición de la Justicia Federal.

El teléfono secuestrado durante el allanamiento constituye una de las principales evidencias materiales para reconstruir la comunicación que originó la investigación.

Las pericias deberán determinar si el dispositivo fue efectivamente utilizado para realizar el llamado, además de aportar información que permita establecer las circunstancias del hecho.

La causa continúa bajo investigación judicial. Los próximos pasos dependerán de las medidas probatorias que disponga el juzgado interviniente y de la situación procesal del detenido.