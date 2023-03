Muerte de Agostina en México: confirmaron que fue un femicidio

Las sospechas de la familia de Agostina Jalabert tenían sustento y la primera vista del expediente arrojó que en la autopsia se encontraron heridas de todo tipo que son compatibles con golpes. Si bien la Justicia de México caratuló en un principio su muerte como suicidio, tanto la Cancillería argentina como una abogada penalista intentan cambiar la caratula y que sea investigado como femicidio. De todos modos y al no haberse aplicado los protocolos vigentes, el novio de la influenicer y modelo de Patagones se dio a la fuga.



Después de la insistencia de la familia de Agostina y las comunicaciones con el canciller Santiago Cafiero, los diplomáticos argentinos lograron acceder al expediente y el hallazgo en el informe preliminar de autopsia no deja dudas. A la modelo de 31 años la golpearon antes de su muerte. Ahora será cuestión de los representantes legales de la familia poder convencer a los investigadores mexicanos que se trató de un femicidio, ya que la única persona que estaba con ella en el departamento de Playa de Carmen era su novio, el viedmense Juan Manuel Reberter.



Fue el padre de Agostina, Edgardo Jalabert, el que recibió la confirmación de Cancillería que habían accedido al expediente y que en un primer análisis de la autopsia habían golpes y heridas que tienen que ver con un ataque. De todas maneras se excusó de brindar más detalles: “Es todo muy fuerte para mi”.



De todas maneras, confirmó que “recibimos el primer informe de la autopsia donde la doctora confirma el femicidio. Hay varios elementos que lo comprueban”, y que le comunicaron que el cuerpo de su hija presentaba “signos de lesiones de todo tipo”.

El sábado pasado Agostina fue encontrada por su hermana menor, Candela, con un cinto de bata atado del cuello y en el otro extremo estaba sujeto a un toallero, a 1,2 de altura. Si bien la pareja de la modelo estaba en el departamento, la policía mexicana no aplicó ningún protocolo de violencia de género, no lo detuvo y no le secuestró el teléfono. Entonces como era de esperar, se desconoce su paradero.



La familia de Agostina intentó comunicarse con él. Hasta habían acordado tener una reunión por Zoom para que les de una versión de los hechos. Pero los dejó esperando. Nunca apareció. Supieron que ya no estaba en Playa del Carmen y las últimas fotos en sus redes indicaban que estaba junto con su papá en las playas de San Francisco, cerca de Puerto Vallarta. Pero luego no se supo nada más de ellos. Se presume que ya estarían fuera de México.