Una joven de 21 años fue detenida en las últimas horas acusada de actuar bajo la modalidad de "viuda negra" en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. La mujer fue identificada como Lourdes Milagros Rodríguez, quien utilizaba el alias "Eluney" en redes sociales.

La investigación comenzó a raíz de un episodio ocurrido el 24 de julio en Pilar. Según consta en la causa, un hombre de 31 años contactó a Rodríguez a través de Instagram, donde se hacía llamar "Eluney", y la invitó a su domicilio en la calle Ana María Mogas.

El modus operandi de la viuda negra

La víctima cayó ante los encantos virtuales de la joven. Tras compartir bebidas alcohólicas, el hombre perdió el conocimiento. Cuando despertó, descubrió que le habían robado dinero en efectivo, moneda extranjera, una PlayStation 4, una notebook HP, un celular Samsung S25 y las llaves de su casa.

Detuvieron a "Eluney", la viuda negra que atacó en Pilar y tenía pedido de captura por drogas

El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar el vehículo utilizado para escapar. También se pudo dar con un domicilio vinculado a la causa en el barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz.

Allanamientos y secuestros

Este domingo, personal de la Policía Bonaerense allanó la vivienda donde se ocultaba Rodríguez. En el lugar secuestraron seis teléfonos celulares, $11.700** y **US$100, un perfume que pertenecía a la víctima, un chaleco con capucha y cuatro frascos goteros de vidrio.

Al verificar sus antecedentes, los investigadores descubrieron que "Eluney" tenía un pedido de captura activo. La orden provenía de otra causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tramitada ante la UFI 16 y el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de San Martín.

Dos cómplices detenidos y dos prófugos

El análisis del celular de la detenida permitió llegar a un segundo domicilio en Merlo. En las inmediaciones, la Policía interceptó un Toyota Etios blanco en el que circulaban dos hombres.

El conductor fue identificado como Edwar Aníbal Castellanos Montilla, venezolano de 29 años, que quedó detenido. Su acompañante, Bastián Alejandro García Cisterna, chileno de 18 años, fue aprehendido por encubrimiento. Se constató que el joven se encontraba en situación migratoria irregular, por lo que intervino la Dirección Nacional de Migraciones.

Dos hombres permanecen prófugos y son buscados como presuntos autores materiales del robo. Entre ellos se encuentra Leonardo Junior Garnique More, de nacionalidad peruana, y Damián Rodrigo Cano Graver.

Una vida de lujos en redes sociales

En sus redes sociales, "Eluney" exhibía una vida de ostentación. Publicaba imágenes con fajos de dólares, botellas de champagne de alta gama, propinas de 100 dólares en restaurantes exclusivos y viajes en una camioneta Jeep.

Sin embargo, la joven no cuenta con actividad comercial registrada. Según el sistema financiero, acumula una deuda de 1.600.000 pesos. Sus últimas publicaciones en TikTok datan de horas antes de su detención.

La causa es investigada como "robo agravado en poblado y en banda". Las autoridades intentan determinar si la organización utilizó el mismo método para atacar a otras víctimas.