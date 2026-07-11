Detuvieron a un hombre que se paseaba desnudo y a toda velocidad por el centro de Cipolletti

La tranquilidad de un sector de la localidad rionegrina de Cipolletti se vio alterada este sábado por un episodio que generó sorpresa entre vecinos y transeúntes. Un hombre fue observado corriendo completamente desnudo en inmediaciones de las calles Don Bosco y Ecuador. La situación fue advertida por varias personas que se encontraban en el lugar y que registraron el momento con sus teléfonos celulares.

Finalmente fue detenido por personal policial. De acuerdo con la información preliminar, el protagonista del hecho tiene 43 años y presentaría problemas vinculados al consumo de drogas.

Intervino la Comisaría 24ª y el hombre fue trasladado al hospital

Tras los llamados de vecinos, efectivos de la Comisaría 24ª acudieron al sector para verificar la situación. Una vez en el lugar, lograron interceptar al hombre y procedieron a demorarlo con el objetivo de resguardar su integridad física y prevenir riesgos para terceros.

Según fuentes policiales, el hombre había salido de su vivienda vestido, pero durante el recorrido se quitó la ropa y comenzó a desplazarse desnudo por la calle. Esta circunstancia motivó la intervención policial.

Algunas versiones indican que al momento de ser detenido por la policía el hombre intentó vincular su accionar y desnudez con el partido de cuartos de final que disputarán Argentina y Suiza: se trataba de una cábala. Por otra parte, algunos vecinos señalaron que hacia gestos obscenos.

Ante el cuadro observado, los uniformados solicitaron la presencia de personal de Salud Pública para brindar asistencia. Una vez controlada la situación, el hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y ser estabilizado.

Desde la Policía de Río Negro señalaron que el procedimiento estuvo orientado principalmente a proteger a la persona involucrada y evitar que el episodio derivara en consecuencias mayores para él o para quienes circulaban por la zona.

Por el momento no se informó sobre la existencia de personas lesionadas ni sobre la apertura de actuaciones judiciales vinculadas al hecho.