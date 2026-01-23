Un video de una cámara de seguridad complica al mozo del bar de Río de Janeiro en el que las argentinas tuvieron un conflicto por el pago de lo consumido, momento en el que la abogada Agostina Páez realizó gestos racistas, por lo que se encuentra monitoreada con tobillera electrónica y sin poder salir de Brasil.

En medio del escándalo y la repercusión del caso, en las últimas horas trascendió otra imagen del conflicto en el que se observa a uno de los mozos realizando gestos obscenos y provocaciones a las argentinas, actitud que la propia Páez había expresado de manera reiterada.

“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había comentado en su momento la joven, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Este video podría revertir la situación contra la abogada, de 29 años, o ayudarla en su proceso penal que tiene en Brasil por el delito de injuria racial.

Se supo además que la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) comunicó que el pasado miércoles le colocaron a la abogada argentina una tobillera electrónica para monitorearla.

Por el momento la joven no tiene permitido salir del país vecino y su familia evalúa viajar para acompañarla.