Un grave hecho de violencia se registró este martes en el partido bonaerense de Ensenada, donde una joven de 18 años fue detenida y quedó acusada ante la Justicia por tentativa de homicidio luego de herir a su pareja.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en calle Santilli N° 69, entre Calzetta y Horacio Cestino. Fuentes policiales informaron que oficiales del Comando de Patrullas fueron convocados al lugar ante un aviso al 911 donde se denunciaba que había un hombre herido. Tenía lesiones compatibles con un ataque perpetrado con un arma blanca.

La víctima, Iván Fonseca Álvarez, de 19 años, presentaba heridas corto-punzantes en el pecho (lado izquierdo), en la espalda, en la mano derecha y en el mentón. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde quedó internado.

Se conoció que la víctima se encontraba manteniendo una discusión verbal con la implicada, quien luego se dio a la fuga. A partir de ello, oficiales de la división motorizada iniciaron un operativo de búsqueda y dieron con una testigo importante.

Una mujer identificada como Micheletti manifestó que dentro de su vivienda, una pareja amiga de su hijo había protagonizado una fuerte discusión y que la joven hirió al damnificado. Con autorización judicial, la policía entró a la vivienda y encontró a la agresora: María Maribel Gorosito, de 18 años. Durante el operativo de arresto incautaron un cuchillo de cocina, con hoja metálica de 20 centímetros, y un retazo de tela de jeans color celeste con manchas de sangre, los cuales se encontraban sobre una mesa.

Ante esta situación, Gorosito fue arrestada y trasladada a la Comisaría Primera de Ensenada, junto con el arma empleada y una testigo del hecho. El domicilio quedó preservado a la espera del trabajo de los peritos.