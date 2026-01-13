Hubo avances en la causa en la que se investiga el crimen de Cynthia Romina Landi. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que hay tres prófugos y que modificaron las imputaciones de los detenidos.

En el caso se investiga el asesinato de la mujer ocurrido cuando quedó en medio de una balacera entre cuidacoches y personas que salían de un boliche en la provincia de Mendoza.

La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, comunicó este martes que la calificación para los tres oficiales de la Policía de Mendoza imputados (dos mujeres y un hombre) por el crimen de Landi fue modificada a encubrimiento agravado. En el escrito se destaca que esta nueva imputación se determinó luego de comprobar que colaboraron para eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio. Además, se ordenó que pueden recuperar la libertad sólo con el pago de una caución de $15 millones.

Respecto a Lautaro Stagnoli, chofer de colectivo que estaba prófugo y días atrás se entregó, quedó acusado de ser coautor del delito de homicidio agravado. Por otra parte, se anunció que en la investigación hay tres acusados más que se encuentran prófugos de la Justicia y que son quienes circulaban a bordo de un auto Chevrolet Corsa. De estas tres personas, dos por el momento son N.N. siendo el conductor identificado como Benjamín Alanís.