Un joven de 19 años quedó detenido en Cipolletti luego de que la Policía encontrara 291 gramos de cocaína ocultos en sus genitales. El hallazgo se produjo durante una revisión en una dependencia policial, después de que efectivos intentaran identificarlo junto con una mujer de 21 años que viajaba con él en una moto.

La intervención comenzó el viernes, cerca de las 23.15, en las inmediaciones de las calles Esmeralda y Ecuador. En el estacionamiento de una estación de servicio, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) observó a la pareja a bordo de una motocicleta negra de 110 centímetros cúbicos y decidió identificar a sus ocupantes.

Los efectivos encontraron un envoltorio de nailon negro que el joven llevaba oculto en sus genitales.

La situación cambió cuando la mujer se negó a aportar sus datos personales y se alejó caminando. Los efectivos la interceptaron a pocos metros, mientras que el joven tampoco pudo acreditar su identidad porque no tenía documentación.

Ante esas circunstancias, intervino personal de la Comisaría 24°, que trasladó a ambos a la unidad policial para completar el procedimiento. En paralelo, agentes de Tránsito municipal secuestraron la moto, una Yamaha Crypton, porque sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente.

El análisis confirmó que la sustancia era cocaína

Durante la revisión en la dependencia, los efectivos encontraron un envoltorio de nailon negro que el joven llevaba oculto en sus genitales. En su interior había una sustancia blanca que motivó la intervención de la Justicia Federal.

A partir del hallazgo, se convocó al área de Toxicomanía para analizar el contenido. El narcotest dio positivo para cocaína y el pesaje estableció que había un total de 291 gramos.

Con ese resultado, el material quedó secuestrado y el joven fue detenido por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes. La causa quedó a disposición de la Justicia Federal, que deberá determinar los pasos siguientes de la investigación.