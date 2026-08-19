Un hombre de Villa Regina reconoció a una niña como hija convencido de que era suya, pero tras separarse de la madre y protagonizar una fuerte discusión recibió una inesperada revelación: no era el padre biológico. Se realizó un estudio de ADN que confirmó la sospecha y acudió a la Justicia para anular el reconocimiento, aunque la jueza rechazó ese pedido. Finalmente, la paternidad fue impugnada y dejó de figurar legalmente como padre.

El hombre había conocido a la mujer a través de una red social y, apenas un mes después, ella le contó que estaba embarazada. La relación avanzó rápidamente y comenzaron a convivir. Cuando nació la niña, él la reconoció legalmente como hija, convencido de que existía un vínculo biológico.

Con el paso del tiempo, la relación de pareja se deterioró y llegaron las discusiones y la separación. Ambos acordaron mediante una mediación una cuota alimentaria y un régimen de comunicación, pero el conflicto continuó. Durante una nueva pelea, la mujer le aseguró que él no era el padre biológico.

Ante esa revelación, el hombre decidió comprobarlo y se realizó un estudio genético. El resultado fue contundente: el ADN confirmó que no existía vínculo biológico con la niña. Entonces inició una acción judicial para pedir la nulidad del reconocimiento de paternidad, argumentando que había actuado bajo un error al creer que era su hija.

Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo. Consideró que demostrar que no era el padre biológico no alcanzaba por sí solo para anular el reconocimiento realizado, ya que debía acreditarse un vicio de la voluntad, como error jurídicamente relevante, dolo o violencia. El ADN probó la falta de vínculo biológico, pero no fue suficiente para demostrar ese supuesto vicio.

El caso tuvo otra vuelta: la madre presentó una reconvención para impugnar la paternidad atribuida al hombre en representación de la niña. En este punto, la Justicia sí hizo lugar al pedido debido a que la prueba genética acreditó que el hombre no era el progenitor biológico. Una vez firme la sentencia, se comunicará la decisión al Registro Civil de Villa Regina.

De esta manera, aunque el hombre no consiguió la nulidad que había solicitado, terminó desvinculado legalmente de la niña como padre. La resolución también contempló el derecho de la menor a la identidad y a conocer su origen biológico, aunque conservará su apellido.