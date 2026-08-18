Un hombre de 27 años, que tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024 por una causa tramitada en Neuquén, fue detenido este martes durante un control vehicular en el ingreso a Dina Huapi, en la provincia de Río Negro.

El procedimiento se realizó cerca de las 11 sobre la Ruta Nacional 40. Personal de Seguridad Vial detuvo la marcha de un Volkswagen Vento que ingresaba a territorio rionegrino y pidió la documentación de sus ocupantes.

El conductor, de 29 años y con domicilio en Senillosa, informó que no tenía licencia de conducir. En el auto viajaban además otros cuatro hombres, todos con domicilio declarado en esa localidad de Neuquén.

Durante la identificación de los pasajeros, los efectivos consultaron los datos en los sistemas policiales. Allí detectaron que uno de los acompañantes era buscado por la Justicia neuquina.

El sistema confirmó una captura pendiente desde 2024

La consulta reveló que el hombre de 27 años tenía un pedido de captura vigente desde el 23 de abril de 2024. La medida había sido ordenada por un juez de Garantías de la ciudad de Neuquén.

El hallazgo cambió el desarrollo del control. El personal de Seguridad Vial informó la situación a sus superiores y tomó contacto con la Fiscalía que intervino en el procedimiento.

Luego de recibir la información, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del hombre. El joven quedó a disposición de la Justicia de Neuquén, que había solicitado su captura más de dos años atrás.

La intervención permitió detectar el requerimiento pendiente durante una revisión de rutina. El hombre detenido quedó bajo custodia y a disposición de las autoridades judiciales neuquinas, mientras avanzan las actuaciones vinculadas con la causa que originó el pedido de captura.