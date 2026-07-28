Un paso clave en un momento oportuno, así definió el comisario mayor Nelson Peralta, jefe de la División Antinarcóticos, a la adhesión de Neuquén a la Ley Nacional 26.052. En el momento en el que la competencia de investigar y juzgar la comercialización y distribución de drogas a pequeña escala pasó al ámbito provincial se produjo un cambio "que no solamente se refleja en la cantidad de droga secuestrada, sino también en las condenas que está obteniendo el Ministerio Público Fiscal", destacó en diálogo con Entretiempo por AM550.

El comisario indicó que "esta lucha que llevamos adelante desde la Policía del Neuquén se hace de manera mancomunada y muy de la mano con el Ministerio Público Fiscal. La verdad es que se han logrado cifras enormes en comparación con años anteriores". Señaló también que "hay personas que se están yendo de determinados lugares, están retrocediendo y empiezan a notar este cambio y este impulso que se le está dando a la lucha contra el narcomenudeo y el microtráfico".

Desde la sanción de la Ley Provincial 3.488 a fines de febrero de 2025, más de 254 kilos de drogas fueron retirados de circulación, evitando que esas sustancias llegaran a miles de potenciales consumidores.

Los resultados son producto del trabajo coordinado de varios actores del Estado provincial

El crecimiento poblacional de la provincia requirió medidas especiales para la lucha contra el microtráfico. "Lo vemos como algo muy importante, especialmente en una provincia como Neuquén, que está creciendo de manera impresionante, no solamente a nivel país, sino también por el desarrollo de los hidrocarburos. Hoy somos observados incluso a nivel mundial, llega muchísima gente y aparecen muchos factores que favorecen este tipo de delitos vinculados a las drogas ilícitas" explicó Peralta.

El jefe de la División Antinarcóticos apuntó que "tanto la decisión de desfederalizar como la de regionalizar la provincia fueron fundamentales. Ese es uno de los grandes secretos: que cada División Antinarcóticos tenga su propia sede del Ministerio Público Fiscal. Eso permite trabajar prácticamente de manera conjunta y permanente. Además, desde el Poder Legislativo se sancionaron leyes que nos brindan muchísimas herramientas para trabajar con mayor solvencia".

Un punto importante que destacaron es el aporte de información que realizan los vecinos. "Gracias a esos datos se nos abrió un panorama completamente distinto al que teníamos antes. Esa información refleja lo que sufren los vecinos por la presencia de los puntos de venta, las reuniones que se generan y todas las consecuencias del consumo de drogas", detalló Peralta.

El comisario resaltó que "todo llega de manera totalmente anónima y siempre voy a destacar eso, porque gracias a esa garantía cada vez más personas se animan a denunciar. Es impresionante el uso que tienen los dos canales disponibles: el código QR y la aplicación Neuquén Te Cuida. La información que recibimos es real, verdadera; prácticamente no llegan denuncias falsas o que busquen desviar la investigación".

El cambio de jurisdicción permitió agilizar procedimientos y tener más impacto sobre los puntos de venta

Desde la División Antinarcóticos destacaron que con la nueva legislación "la dinámica cambió completamente. Ahora los procedimientos son mucho más rápidos y, si un punto de venta vuelve a funcionar, se puede volver a allanar en muy poco tiempo". Peralta afirmó que "antes ocurría que uno allanaba un lugar y, al poco tiempo, volvía a funcionar. Además, se tardaba mucho tiempo en reunir las pruebas necesarias para obtener una orden de allanamiento".

Con esas herramientas, contabilizan 30 viviendas clausuradas. "Se cierra el punto de venta y el inmueble no vuelve a ocuparse hasta que se determine claramente quién es el propietario. Si se trata de una vivienda abandonada, directamente queda cerrada y nadie vuelve a ingresar. Si es un inmueble alquilado, se notifica al propietario para advertirle que allí se estaba comercializando droga, de manera que pueda tomar las medidas correspondientes y no permita el reingreso de esas personas" indicó el comisario mayor.

En aquellos casos donde no se cumplen estas condiciones, se avanza con la demolición. Esto ocurrió en cinco inmuebles de distintos puntos de Neuquén.

"Todo esto demuestra que la regionalización y las herramientas que se implementaron para esta lucha realmente funcionan. Los resultados están a la vista. Creo que cuando todo el Estado trabaja con un mismo objetivo pasan estas cosas. Los cambios se notan realmente y llegaron en un momento oportuno, porque la provincia está creciendo de manera muy importante y era necesario adaptar la respuesta frente a esta problemática", concluyó Peralta.

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