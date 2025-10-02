Balearon una casa en Centenario y cuando escapaban, tiraron el arma al techo, pero la encontraron y cayeron presos

La violencia volvió a golpear en Centenario y el enojo de los vecinos está al límite. En el barrio 130 Viviendas, dos sujetos armados irrumpieron en una casa, amenazaron a los presentes y dispararon contra la vivienda, desatando pánico entre las familias de la zona.

El ataque ocurrió en la jornada del miércoles y fue presenciado por vecinos que, indignados y aterrados, dieron aviso inmediato a la Policía. En medio de la fuga, los agresores intentaron deshacerse del arma arrojándola sobre un techo, en un gesto desesperado por no quedar vinculados al violento episodio.

Gracias al rápido despliegue de la Comisaría 52, con apoyo de otras patrullas y del equipo de bicipolicías, los dos sospechosos fueron demorados. Los efectivos recuperaron una pistola 9×19 y una vaina calibre 45 con inscripción, elementos que quedaron bajo resguardo judicial para peritajes.

Los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia, pero la preocupación en el barrio no baja: los vecinos sienten que la inseguridad se volvió insoportable y que la violencia con armas de fuego se multiplica sin freno. Cada nuevo ataque aumenta la bronca y el reclamo por medidas urgentes que devuelvan la tranquilidad a las familias de Centenario.