La tragedia golpeó de lleno a San Antonio. Un chico de 11 años murió atrapado entre las llamas cuando un feroz incendio devoró la casa en la que vivía junto a su familia, en el barrio La Loma. La principal hipótesis apunta a un accidente doméstico: una prenda de vestir que estaba secándose sobre una salamandra cayó sobre el calefactor y desatado un fuego que, en pocos minutos, se volvió incontrolable. La Justicia ordenó la autopsia para determinar cómo murió el menor.

Eran apenas unos minutos después de las 7 cuando el silencio de la mañana se rompió con los gritos desesperados de quienes intentaban escapar del incendio. Dentro de la vivienda convivían cerca de diez integrantes de una misma familia. Lo que comenzó como un foco ígneo terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj por sobrevivir.

Las primeras reconstrucciones indican que la familia utilizaba una salamandra a leña para calefaccionarse en medio de las bajas temperaturas. Como ocurre en muchos hogares durante el invierno, habían colocado ropa a secar sobre el artefacto. Sin embargo, un descuido habría desencadenado la peor de las tragedias: una de las prendas cayó sobre el fuego y las llamas encontraron combustible suficiente para expandirse con una violencia devastadora.

A partir de ese momento todo ocurrió en cuestión de segundos. El humo negro invadió los ambientes, el calor se volvió insoportable y los adultos hicieron lo imposible para contener el incendio. Intentaron apagar las llamas y hasta regresar al interior de la vivienda para rescatar al chico, pero el fuego ya había ganado la batalla. El menor quedó atrapado y nunca logró salir.

Cuando arribaron los Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Río Negro, el incendio ya había consumido gran parte de la estructura. Los rescatistas trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que se propagara a otras viviendas, pero el desenlace ya era irreversible. En el interior de la casa encontraron el cuerpo sin vida del adolescente, una escena que estremeció incluso a quienes están acostumbrados a intervenir en este tipo de emergencias.

Mientras tanto, el médico policial realizó las primeras pericias en el lugar y observó signos compatibles con una posible inhalación de humo, entre ellos la presencia de hollín en las fosas nasales. No obstante, será la autopsia ordenada por la Justicia, a pedido del fiscal Gustavo Arbués, la que determinará con precisión qué provocó la muerte del menor y si falleció antes de que el fuego alcanzara toda la vivienda.