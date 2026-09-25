Río Negro dio un paso clave para avanzar con las obras en las rutas nacionales 22 y 151. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la provincia obtuvo el aval del Gobierno nacional para gestionar un crédito de hasta 60 millones de dólares ante FONPLATA, recursos que serán destinados a mejorar la infraestructura vial y reforzar las condiciones de seguridad en dos de los corredores más transitados del territorio provincial.

La operación financiera permitirá intervenir los sectores que presentan mayor deterioro y forma parte de la estrategia provincial para asumir progresivamente la gestión de ambas rutas, históricamente reclamadas por municipios, sectores productivos y usuarios debido a su estado de conservación.

El avance llega después del relevamiento técnico realizado por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y representantes nacionales. Esa recorrida permitió verificar las condiciones de las trazas y comenzar a definir el conjunto de obras que serán incorporadas al proyecto de financiamiento.

Con la garantía nacional ya asegurada, la Provincia trabaja ahora en la documentación técnica y financiera que deberá presentar ante el Directorio de FONPLATA, cuya evaluación está prevista para noviembre.

Según datos oficiales, el programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos General Roca, Avellaneda y Pichi Mahuida. Además, permitirá mejorar la conexión con 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y diferentes dependencias policiales utilizadas diariamente por miles de rionegrinos.

La gestión administrativa y financiera estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad de determinar las prioridades y ejecutar las intervenciones sobre ambos corredores.