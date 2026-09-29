Dos ladrones robaron en una casa y se llevaron de todo: los encontraron con el botín en Toma La Costa

Dos hombres, de 33 y 30 años, fueron detenidos luego de un operativo policial que permitió recuperar varios elementos sustraídos de una vivienda de San Patricio del Chañar. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 13°, a partir de una denuncia por un robo ocurrido en una casa.

La intervención comenzó luego de que el damnificado denunciara que desconocidos habían ingresado a su vivienda tras forzar los accesos y sustraer distintos objetos de valor. Entre los elementos denunciados como robados se encontraban una notebook, un generador de energía, una máquina de cortar pelo, una linterna y otros objetos.

A partir de las primeras tareas investigativas, efectivos de la Comisaría 13° relevaron cámaras de seguridad de un comercio de la zona. En las imágenes, los investigadores observaron a uno de los presuntos involucrados trasladando elementos que presentaban características coincidentes con algunos de los objetos denunciados como sustraídos.

Con la información obtenida, el personal policial puso en marcha un operativo de búsqueda que permitió localizar a dos hombres en inmediaciones de Toma La Costa.

Recuperaron los elementos

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron una notebook, una mochila, un generador de energía, una máquina de cortar pelo, una linterna y otros elementos que quedaron secuestrados para ser sometidos a los correspondientes peritajes.

Los dos hombres, de 33 y 30 años, fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. Finalmente, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la participación de los sospechosos.