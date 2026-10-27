Una toma de rehenes se produjo durante la madrugada de este martes en el pabellón 16 de la cárcel ubicada sobre Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza. Dos internos tomaron como rehén a un agente del Servicio Penitenciario y exigen ser trasladados al complejo Almafuerte, en Cacheuta.

El pedido de los reclusos

Según trascendió, los dos presos involucrados cumplen condenas por delitos graves: uno por abuso sexual y otro por homicidio. Su exigencia central es el traslado urgente al penal de Almafuerte.

El operativo y la negociación

Desde las primeras horas de la madrugada, un equipo de negociadores del Servicio Penitenciario y la fiscalía de turno trabajan dentro del establecimiento para lograr la liberación del agente. El fiscal Martín Lucero coordina las tareas.

Dos presos tomaron como rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer

Hasta el momento, no se registraron hechos de violencia contra la integridad física del trabajador retenido. Las autoridades indicaron que el operativo se concentra puertas adentro del penal, sin cortes ni interrupciones en el tránsito sobre la avenida Boulogne Sur Mer.

La tragedia familiar en paralelo

En un hecho que conmocionó aún más la situación, la madre y la tía del penitenciario tomado como rehén murieron en un accidente vial mientras se dirigían al penal. Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Griselda Flores y Ana Iris Estrada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30 en la Ruta 7, a la altura de San Martín, cuando la camioneta en la que viajaban impactó contra un árbol durante una fuerte tormenta. Las mujeres viajaban en un vehículo de la Municipalidad de La Paz para "estar cerca" de la situación de su familiar.

El estado de la situación

Las negociaciones continuaban durante las primeras horas de la mañana. Las próximas horas serán clave para destrabar el conflicto a través del diálogo que encabeza el comité de crisis y la justicia provincial.